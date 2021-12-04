Москва, 4 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафозой. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма «Омикрон», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что президенты двух стран также обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что до наступления Нового года новый штамм коронавируса «Омикрон» не успеет массово распространиться.