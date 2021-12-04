Берлин, 4 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В своем последнем видеообращении на посту канцлера Германии Ангела Меркель призвала прививаться от коронавируса. Видеообращение опубликовано 4 декабря на сайте канцлера ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

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По ее словам, ключ к преодолению пандемии COVID-19 — «надежная и эффективная вакцина».

«Отнеситесь серьезно … Новый штамм «Омикрон», очевидно, еще заразнее, чем предыдущие», — отметила Меркель.

Ангела Меркель занимала должность 16 лет. 3 декабря покинула пост канцлера ФРГ под христианский гимн и вальс Нины Хаген.

До формирования нового правительства она является и.о. канцлера страны.