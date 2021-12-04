Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 35 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 декабря.

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Жертвами COVID-19 стали25женщин в возрасте от44 до 98лет и10 мужчин в возрасте от57 до 88лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 8 867 пациентов.