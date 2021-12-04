Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 656 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 декабря. Это на один выявленный случай COVID-19 больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Новые носители инфекции выявлены во всех муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (189), Таганроге (38), Шахтах (34), Волгодонске (29), Новочеркасске (22), Аксайском (21) районе, Новошахтинске и Неклиновском районе (по 16), Азовском и Красносулинском (по 15) районах, Миллеровском районе (14). Более 23% заразившихся — пожилые люди, почти 7% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 178 154 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 152 449 человек.