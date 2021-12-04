Москва, 4 декабря, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Не ранее января следующего года будет проведена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) инспекция российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Дарья Драй ИА REGNUM Спутник V

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Как отметили в пресс-службе ВОЗ, слова представителя которой приводит РИА Новости, в конце ноября состоялась встреча организации с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), на которой обсуждалась необходимость получения дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности российского препарата.

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать проведения инспекции до того, как данные будут представлены и оценены», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр готов принять госзаказ и произвести 10 млн доз вакцины «Спутник М» от COVID-19 для подростков.