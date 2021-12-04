Вашингтон, 4 декабря, 2021, 10:23 — ИА Регнум. По информации разведки США, «вторжение» России на территорию Украины якобы может произойти в начале следующего года. Об этом 4 декабря сообщает Associated Press со ссылкой на анонимного сотрудника американской администрации.

ИА REGNUM Украина Дядя Сэм

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По словам последнего, у американских разведслужб якобы имеются данные о намерениях России разместить на границах с Украиной до 175 тыс. военных, половина из которых уже «развернута».

Кроме того, источник добавил, что в этих планах предусмотрено «перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием».

Помимо того, он указал, что разведслужбы США также якобы наблюдают в России рост количества заявлений доверенных лиц и сообщений в СМИ «с очернением Украины и НАТО в преддверии потенциального вторжения».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря американский президент Джо Байден заявил, что Белым домом готовится «набор инициатив», которые помешают Москве проявить агрессию в отношении Украины.