Москва, 4 декабря, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье 4 декабря объявлен желтый уровень погодной опасности: ожидается сильный ветер и гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

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Отмечается, что порывы ветра ожидаются до 15 м/с, и такая погода сохранится в Москве до вечера. В области же предупреждение действует до полудня.

Также в столице и Подмосковье ожидается гололедица.

Желтый уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Южного, Северо-Западного, Уральского, Приволжского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил: зима в центральной части РФ будет переменчивой, что связано в т.ч. и с глобальной сменой климата на Земле.