Нижний Новгород, 4 декабря, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Вернувшихся после поездок за границу жителей Нижегородской области оштрафовали на 1 млн 365 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде

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Побывавших за рубежом нижегородцев обязали заплатить штрафы за то, что они не внесли результаты своих ПЦР-тестов на Единый портал госуслуг.

По данным ведомства, в регионе насчитали 476 граждан, нарушивших это требование. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении и направили на рассмотрение в судебные органы. На 171 из них уже наложили штрафные санкции.

Отметим, что за непредставление данных о результатах тестирования на COVID-19 предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч рублей. А если эти действия повлекут причинение вреда здоровью других людей, то штрафа увеличивается в несколько раз и составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.