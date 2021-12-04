Москва, 4 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Законопроект о требованиях к личным подсобным хозяйствам внесла в Госдуму Дума Астраханской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Астраханской области

Предлагается на уровне федерального закона ввести ограничения на размер площади, занимаемой личным подсобным хозяйством. Так, максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, устанавливается в размере 0,5 га. При этом максимальный размер общей площади земельных участков может быть увеличен законом субъекта РФ, но не более чем в пять раз.

Указанные максимальные размеры не применяются в случае предоставления в безвозмездное пользование, аренду или собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Кроме того, внесенным в Госдуму законопроектом предлагается прописать, что законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться предельное количество сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах. При превышении максимального размера общей площади земельных участков, предельного количества сельскохозяйственных животных, установленных в соответствии с настоящей статьей, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство, обязан осуществить государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя либо произвести отчуждение излишнего количества земельных участков, сельскохозяйственных животных, следует из документа.

На территории Астраханской области в настоящее время числится более 120 тыс. личных подсобных хозяйств, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. Установленный на территории региона максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, составляет 1,5 га. Вместе с тем, отмечают парламентарии, во многих личных подсобных хозяйствах численность поголовья составляет более 50 голов крупного рогатого скота, до 1 тыс. голов овец и порядка 40 голов лошадей. Также у многих лиц, ведущих личное подсобное хозяйство, числится более 100 га земли. Данные факты свидетельствуют о фактическом осуществлении предпринимательской деятельности лицами, ведущими личные подсобные хозяйства, поскольку произведенная сельскохозяйственная продукция многократно превышает возможности личного потребления указанных лиц, обеспокоены депутаты.

При этом личные подсобные хозяйства, являющиеся, по сути, крупными сельскохозяйственными производителями, освобождены от налогообложения доходов от реализации сельскохозяйственной продукции, указали они. Авторы инициативы рассчитывают на дополнительные поступления в бюджет в случае принятия закона.

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