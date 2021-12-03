Минск, , 01:07 — REGNUM Белоруссия может поставлять калийные удобрения и другую свою продукцию в Юго-Восточную Азию через порт Оля в Астраханской области. Об этом 2 декабря в Минске заявил астраханский губернатор Игорь Бабушкин, участвующий в переговорах с Александром Лукашенко в составе делегации.

Порт «Оля» temirov1960

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По словам Бабушкина, астраханский порт Оля поможет Белоруссии воспользоваться возможностями международного транспортного коридора «Север — Юг». Этому будет способствовать новый контейнерный терминал в морском порту Астраханской области.

По итогам переговоров Бабушкин сообщил о достигнутой с Лукашенко договорённости наращивать взаимный товарооборот. По его словам, Астраханская область направит деньги на импорт из Белоруссии сельскохозяйственной техники и лифтов.

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