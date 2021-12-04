Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Ростовской области с начала года выявили более 6,5 тыс. нарушителей масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в административной инспекции региона.

Sev.gov.ru Масочный режим

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Всего в 2021 году инспекторы составили 6 546 административных протоколов за нарушения по COVID-19 «в транспорте, на объектах торговли, в отелях, гостиницах и других общественных местах». В лидерах по числу нарушений — Ростов-на-Дону, где выписано почти 3 тыс. штрафов. Неоднократно к ответственности были привлечены ростовские автотранспортные предприятия.

Минимальный размер штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где существует угроза возникновения ЧС, составляет 1 тыс. рублей.