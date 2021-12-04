Москва, 4 декабря, 2021, 08:46 — ИА Регнум. До наступления Нового года новый штамм коронавируса «Омикрон» не успеет массово распространиться. Об этом 3 декабря заявил вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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«До Нового года он не успеет распространиться. «Дельта», например, появился осенью 2020 года, а распространился примерно в мае-июле 2021 года, то есть полгода вирусу нужно было, чтобы распространиться», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Также Альтштейн отметил, что уже имеющиеся данные об особенностях новой разновидности SARS-CoV-2 показывают, что в большем числе случаев он не способствует тяжелому протеканию нового заболевания.

При этом вирусолог добавил, что, по его мнению, у штамма «Омикрон» есть особенность — из-за многочисленных мутаций в главном белке появился нестабильный геном, что говорит о том, что «у него в первую очередь будет подавлено то, что ведет к тяжелому заболеванию».

«Мы уже сейчас видим: сто (заразившихся новым штаммом. — ред.) человек обнаружено, у всех легкое заболевание, никто не умер. Правда, будущее может мою гипотезу подорвать, потому что сейчас вирус, возможно, еще не дошел до людей пожилого возраста. Если дойдет, будет видно. Но пока «Омикрон» не производит впечатление вируса, страшного по своим последствиям», — уточнил он.

Кроме того, Альтштейн указал, что даже если штамм «Омикрон» окажется более заразным, нежели предыдущие разновидности вируса, он, по мнению вирусолога, будет вызывать более легкое заболевание, чем сейчас.

«Дельта» уйдет, на его место может прийти этот вирус, но будет уже не настолько опасная эпидемия. Сейчас умирают порядка 3% (больных. — ред.), а с этим штаммом («Омикрон». — ред.), если он действительно будет распространяться, то, скорее всего, патогенность (способность вируса приводить к заболеванию. — ред.) будет снижена. Если по летальности коронавирус будет сопоставим с гриппом, тогда уже будем считать, что пандемия закончена. Пандемия имеет шанс закончиться с «Омикроном», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что распространение штамма коронавируса «Омикрон» может замедлить темпы восстановления мировой экономики.