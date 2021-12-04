Ростов-на-Дону, 4 декабря, 2021, 08:40 — ИА Регнум. В Ростовской области 4 декабря ожидается дождливая, но тёплая погода. Это следует из прогноза Ростовского гидрометцентра, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Дождь

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В течение дня на Дону ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов небольшой и умеренный дождь. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 6−11 метров в секунду, в северных и западных районах порывы будут достигать 16 метров в секунду.

Столбики уличных термометров в дневные часы поднимутся до +3…8 градусов, в южных районах Ростовской области потеплеет до +13 градусов.