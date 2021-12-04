Берлин, 4 декабря, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Более 64,5 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено за прошедшие сутки в Германии. Об этом 4 декабря сообщает институт Роберта Коха.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего за последние 24 часа в стране подтверждено 64 510 случаев инфицирования коронавирусом, случаев летального исхода от последствий заболевания COVID-19 за сутки зарегистрировано 378.

С начала пандемии в Германии было выявлено 6 116 070 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Случаев летального исхода среди заболевших COVID-19 с начала пандемии зафиксировано 102 946.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии в начале 2022 года может состоятся открытое голосование по вопросу об обязательной вакцинации от COVID-19.