Афины , 4 декабря, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Cрок между введением второй и третьей прививок от коронавирусной инфекции в Греции сокращен с полугода до трех месяцев, заявил генеральный секретарь греческой службы первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус 3 декабря на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Такое решение принял национальный комитет по вакцинации республики из-за появления нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон». Фемистоклеус также сообщил, что до трех месяцев уменьшен срок для прививки после перенесенного СOVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря государственный совета Греции признал соответствующей конституции обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.