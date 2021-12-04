Берн, 4 декабря, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Ряд новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом были введены в Швейцарии, 3 декабря сообщила на своем сайте швейцарское правительство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осторожно коронавирус

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Для допуска на любые спортивные и культурные мероприятия внутри помещений потребуется предъявить санитарный пропуск, подтверждающий прививку против коронавирусной инфекции или перенесенное заболевание. Такой же документ должны иметь участники собраний численностью более 300 человек.

Кроме того, в стране вводится мисочный режим в общественных местах, а предприятия общепита смогут обслуживать посетителей только за столиками. При въезде в Швейцарию необходимо предъявлять справку о ПЦР-тесте с отрицательным результатом. Путешественников также обязали делать повторное тестирование на COVID-19 или антитела к коронавирусу между четвертым и седьмым днями после прибытия.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря власти Франции обязали всех въезжающих в республику представить результаты ПЦР-теста или анализа на антиген SARS-CoV-2.