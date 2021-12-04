Куала-Лумпур, 4 декабря, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки выявили 5551 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, 23 инфицированных прибыли в страну из-за границы, остальные заразились непосредственно на малайзийской территории. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Малайзии достигло 2 649 578. Также за минувшие сутки в королевстве скончались еще 17 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии на малайзийской территории жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 30 538 человек.

В настоящее время в королевстве числится 62 486 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 499 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 269 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. По данным на 4 декабря, в Малайзии полностью привились против коронавирусной инфекции 77,9% жителей.