Анкара, 4 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Украина закупила у турецкой компании Baykar Makina значительно больше ударных беспилотников, чем было объявлено официально. Об этом 3 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Bayhaluk Bayraktar TB2

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Они утверждают, что закупки дронов осуществлялись с 2019 года, и до настоящего времени турецкая компания продала Киеву «десятки» аппаратов. Еще 20 аппаратов законтрактованы сейчас, их поставят на Украину позже.

Источники сообщили также, что Анкара и Киев договорились о запуске совместного производства ракет-носителей, аналогичных советской «Зенит-2». По данным агентства, это производство поможет Турции в разработке собственных баллистических ракет.

Представители Baykar Makina и правительства Турции отказались назвать Bloomberg количество проданных Киеву дронов.

Ранее американский военный обозреватель сообщил, что наличие в Вооруженных силах Украины различных БПЛА не повысит её шансы на победу в случае войны с Россией.