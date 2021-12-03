Париж, 4 декабря, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Французские власти решили усилить контроль на границах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МИД Франции на официальной странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Все лица старше 12 лет при въезде на территорию Франции должны представить тест ПЦР или антигенный тест», — заявили в ведомстве.

При этом ПЦР-тест должен быть сделан не более чем за 48 или 24 часа в зависимости от условий. Новые правила пограничного контроля во Франции вступают в силу с 4 декабря.

Также во Франции ввели дополнительные цветовые обозначения для стран со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19. В частности, теперь алым цветом помечаются государства, где выявлены случаи заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 декабря во Франции выявили девять случаев заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Зараженных выявили в пяти регионах республики.