Рига, 4 декабря, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Обрушившийся на Латвию сильный снегопад привел к закрытию международного аэропорта Риги, 3 декабря сообщила воздушная гавань на своей странице в Twitter.

rooster133 Снег в аэропорту

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Объект не будет работать до 06:00 утра (07:00 мск) 4 декабря. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии впервые в истории республики объявил «красный» уровень погодной опасности из-за снегопада.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря из-за плохой видимости на фоне снегопада в аэропорту Риги съехал с маневровой дорожки пассажирский самолет компании AirBaltic. Никто из членов экипажа и 44 пассажиров не пострадал.