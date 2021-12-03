Сербия, 3 декабря, 2021, 23:54 — ИА Регнум. Официант Велько Жегарац из сербского города Зренянин шесть дней провел в больнице после того, как его избили гости, недовольны его рвением в деле обеспечения соблюдения противоэпидемиологических мер. Об этом сообщили сербские СМИ 3 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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Девятнадцатилетний официант попросил гостей кафе, в котором он работал, разойтись в 20:00, так как после этого времени в ресторанах и кафе Сербии в вступает в силу режим ковид-паспортов. Гости, которые не могут предъявить этот документ, не имеют права находится в заведениях общепита. Два посетителя кафе остались весьма недовольны этим требованием и избили добросовестного официанта.

«У меня были повреждения шеи и грудной клетки. Я не мог глотать и поворачивать шею. У меня остался осадок из-за того, что я пострадал без какой-то своей вины», — процитировал телеканал РТС слова Жегараца.

Напомним, что ранее в Сербии штаб по борьбе с эпидемией принял решение сократить количество посетителей в кафе и ресторанах с помощью режима ковид-паспортов. До 20:00 услугами ресторана и кафе имеют право пользоваться все гости, независимо от того, имеется ли у них справка о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании. С 20:00 сотрудники заведений общепита должны требовать у своих гостей такую справку.