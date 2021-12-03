Москва, 3 декабря, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Прирост смертности, зафиксированный в России в октябре 2021 года, полностью покрывается смертностью от COVID-19. Об этом 3 декабря сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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«Смертность в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 20,3%, в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрём 2020 года — на 19,1%», — сказала она.

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Голикова отметила, что из общего прироста смертности в октябре более 100% приходится на смертность от COVID-19, тогда как смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%.

По оперативным данным за ноябрь, которые привела вице-премьер, смертность по сравнению с октябрём выросла на 3,4%, при этом в структуре показателя продолжился рост смертности от COVID-19.