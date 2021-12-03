Москва, 3 декабря, 2021, 21:16 — ИА Регнум. В октябре 2021 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 58 822 человек в России. Соответствующие данные приводит 3 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается также, что ещё в 9912 случаях за октябрь COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований.

Кроме этого, в 1141 случае COVID-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В октябре было зафиксировано 5018 таких случая.

Таким образом, исходя из данных Росстата, смертность от COVID-19 по всем четырём выделяемым в статистике категориям в октябре резко возросла по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, что в сентябреCOVID-19 был признан основной причиной смерти 34 403 человек, ещё 9862 умерших пациента с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.