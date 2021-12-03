Вашингтон, 3 декабря, 2021, 21:06 — ИА Регнум. «Набор инициатив», которые помешают Москве проявить агрессию в отношении Украины, готовится Белым домом, сообщил 3 декабря журналистам американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Память

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Заявив, что постоянно контактирует с представителями Киева и с союзниками США в Европе, Байден рассказал, что работает сейчас над составлением самого крупного и масштабного «набором инициатив».

Эти «инициативы», по прогнозу Байдена, сделают для российского президента Владимира Путина«очень, очень трудным то, что, он, как опасаются многие, может сделать».

Президент США добавил, что телефонного разговора с Путиным у него сегодня, 3 декабря, не было.