Брюссель, 3 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Сумма в размере €1,4 млн поступит на Украину от ЕС, чтобы та смогла «реагировать на гибридные атаки», написал 3 декабря глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

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Маасикас объявил об этом после встречи с украинским министром внутренних дел Денисом Монастырским. Переговоры касались ситуации на границе с Белоруссией.

Представитель ЕС выразил свою солидарность позиции Киева и пообещал помогать «решительно реагировать на гибридные атаки и без нанесения ущерба правам человека». Затем он уточнил: «Первое выделение средств в размере €1,4 млн в процессе реализации».