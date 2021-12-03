Приштина, Сербия, 3 декабря, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В Косово 3 декабря в результате исследования 1162 образцов выявили 13 носителей коронавируса, признаны излечившимися девять человек, за сутки не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 162 015 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 820 пациентов излечились, 2984 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже полтора месяца суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 324.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 764 443 человека, при этом произведено уже свыше 1 621 804 инъекции вакцины.