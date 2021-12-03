Москва, 3 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Россия при необходимости поставит в ДНР и ЛНР комплексы вооружения, которые нивелируют превосходства Украины в воздухе над народными республиками. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, речь идет о высокоточных современным комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО).

«Подготовка наверняка идет, и если необходимость возникнет, то поставки будут. И поставки будут не стрелкового оружия и артиллерийских снарядов. Это будут средства РЭБ, средства ПВО, зенитные средства, беспилотный — все, что может нивелировать превосходство Украины. Нет у республик пока авиации и систем противовоздушной обороны», — сказал Бужинский.