Москва, 3 декабря, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Россия может прекратить войну Украины против жителей Донбасса, признав ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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Если Москва пойдет на такой шаг, то бесчинства радикалов, садистов и боевиков с Украины сразу же прекратятся. России не придется даже ставить на территории ДНР и ЛНР свои военные базы по примеру Абхазии и Южной Осетии. Достаточно будет гарантий помощи в случае агрессии Киева.

«Я считаю, самый быстрый способ прекратить войну в Донбассе — это признать эти республики. Признать пусть даже не по «абхазскому варианту» — без размещения там баз. Но признать и заключить соглашение об оказании военной помощи в случае агрессии против этих республик. Политически это, возможно, не совсем своевременно. Но если украинцы пойдут на вооруженные провокации, то это, безусловно, самый логичный шаг», — сказал Бужинский.