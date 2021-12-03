Москва, 3 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Непереносимость препарата может стать основанием к медотводу от вакцинации от коронавируса, сообщил 3 декабря журналистам российский министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «#МЫВМЕСТЕ».

Романычев Александр Дмитриевич. Сельский врач

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Заявив, что медотводы «будут опираться чётко на инструкции по лекарственному препарату», глава Минздрав отметил, что среди противопоказаний к прививке от COVID-19 будут указанные в инструкции определённые виды аллергических реакций, непереносимость того или иного препарата, а ещё — если человек болеет инфекционным заболеванием на момент вакцинации.