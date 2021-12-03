Москва, , 18:51 — REGNUM В Госдуме предупреждение зампреда ЦБ Владимира Чистюхина о риске ухода с рынка почти четверти микрофинансовых организаций (МФО) расценили как яркое признание, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Это яркое признание того, что МФО живут лишь за счет откровенного грабежа, и даже символическое снижение ставки станет для них тяжелым ударом», — заявил лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов, комментируя заявление представителя ЦБ.

ЦБ, наверное, и рад бы отрегулировать рынок микрозаймов, но тронь там что-нибудь с места, как все обрушится, рассуждает парламентарий.

«Отсюда ритуальные телодвижения вместо конкретных действий. Поэтому ликвидация МФО — единственный реальный выход из создавшегося положения», — делает вывод Миронов.

Ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин предупредил о риске ухода с рынка почти четверти МФО в случае принятия закона о снижении предельной процентной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день.

Законопроект о снижении максимальной ставки по микрозаймам с 1% до 0,8% в день внесли в Госдуму депутаты и сенаторы во главе с Анатолием Аксаковым (СРЗП) и Николаем Журавлёвым. При установлении ограничения в 0,8% в день общая экономия заемщиков по процентным платежам по займам может составить порядка 5 млрд рублей в год, подсчитали авторы.

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