Москва, , 17:53 — REGNUM Банк России фиксирует рост количество жалоб граждан на деятельность микрофинансовых организаций. Об этом сообщил 1 декабря зампредседателя регулятора Владимир Чистюхин, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Долги Selfcreation.ru

По его словам, количество жалоб растёт по двум направлениям: навязывание компаниями дополнительных услуг своим клиентам и недобросовестная деятельность отдельных компаний, в том числе использование жёстких методов взыскания долгов.

«Будем считать, что второе направление — это некие временные выбросы, которые, возможно, нам удастся лучше купировать в будущем и не допускать нарушений прав граждан», — отметил Чистюхин.

Ранее зампредседателя ЦБ сообщил, что регулятор наблюдает рост закредитованности граждан и увеличение доли «плохих» долгов перед микрофинансовыми организациям.

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