Рига, 3 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Полиция Латвии инициирует все больше уголовных процессов в связи с продажей поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом национальному телеканалуLTVсообщил начальник Управления уголовной полиции Юрис Сталгевицс.

63.мвд.рф Уголовное дело

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«Большая часть начатых уголовных процессов — в Рижском регионе. Однако это не феномен одной Риги. Это происходит по всей Латвии», — отметил он.

По его словам, в ходе расследования удается полностьюзафиксировать цепочку покупателей сертификатов и вовлеченных в этот преступный бизнеслиц.Так, во время процессуальных действий, обысков по месту жительства и на работе всплывают носители данных других якобы вакцинированных.

«Если мы говорим о 400−500 лицах, которые сейчас в этих уголовных процессах фигурируют, то их еще надо проверить. Мы не можем на данный момент утверждать, что у всех них поддельный ковид-сертификат», —подчеркнулон.

В Национальной службе здравоохраненияЛатвии сообщили, что с августа2021 года уже былоаннулировано42 сертификата о вакцинации. Процесс продолжается.