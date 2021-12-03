Женева, Швейцария, 3 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены уже в 38 странах. Об этом сообщила на брифинге 3 декабря руководитель технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

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«На данный момент «Омикрон» выявлен в 38 странах во всех шести регионах ВОЗ, основной рост заражений наблюдается в Африке», — сказала она.

При этом представитель ВОЗ отметила, что вариант коронавируса «Дельта» на сегодняшний день остаётся доминирующим в мире.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в конце ноября на территории Южной Африки. По данным специалистов, вирус имеет более 30 мутаций, которые могут свидетельствовать о его высокой трансмиссивности и возможной устойчивости к действующим вакцинам.

ВОЗ по итогам экстренного заседания 26 ноября признала новый штамм коронавируса «вызывающим обеспокоенность».