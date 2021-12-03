Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге насчитывается более 800 тыс. человек, привитых от COVID-19 и имеющих QR-коды. Об этом заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков в ответ на просьбу бизнесменов отменить систему QR-кодирования в торговых центрах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Они куда ходят за покупками?» — спросил чиновник. И добавил, что при посещении театрально-концертных учреждений тоже нужно показывать такие коды, то там проблем с наполняемостью залов нет.

Он также добавил, что посещать в том числе и ТРЦ могут и переболевшие ковидом, имеющие QR-коды, и подростки, достигшие 16 лет. «Это достаточно серьёзная группа населения, которая достаточно весомо определяет ситуацию на рынке», — считает чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмены Екатеринбурга попросили отменить QR-коды для посетителей ТЦ. Они обратились к губернатору области Евгению Куйвашеву.