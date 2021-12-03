Санкт-Петербург, 3 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Снегопад и сильные морозы, до минус 25 градусов в отдельных местах, ожидаются в Ленинградской области в предстоящие выходные и в ночь на понедельник, 6 декабря. Об этом 3 декабря предупреждает ГУ МЧС России по Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний хвойный лес в Ленинградской области

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 4 декабря, на территории Ленинградской области местами, преимущественно на востоке региона, ожидается сильный снег. Днем в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток −6…−11 градусов, местами до минус 14 градусов. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 5 декабря, в Ленобласти местами ожидается умеренный снег. Температура воздуха ночью −17…−22 градусов, днем −14…−19 градусов, местами на западе до минус 11 градусов. На дорогах гололедица.

В ночь на понедельник, 6 декабря, ночью местами ожидается небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −20…−25 градусов, местами до минус 17 градусов, днем −10…−15 градусов, местами на западе до минус 6 градусов. На дорогах гололедица.