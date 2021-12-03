Стокгольм, 3 декабря, 2021, 18:31 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на шесть. Данная информация была опубликована 3 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 170 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 212 145 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 2210 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 611 128 человек старше 12 лет (84,2%), вторую — 7 179 328 (79,5%).

С начала пандемии в общей сложности 8 014 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.