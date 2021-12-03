Екатеринбург, , 17:06 — REGNUM В общественном транспорте на Свердловской области пока не будут вводить систему QR-кодов. Об этом 3 декабря заявил замгубернатора Павел Креков на брифинге.

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Он отметил, что представители региона изучили подобный опыт Казани. Но на Среднем Урале пока нет необходимости в его использовании.

«На сегодняшний день мы живём в такой эпидемиологической реальности, которая нам осторожный оптимизм внушает», — сказал чиновник. Впрочем, он добавил, что в будущем такая система может появиться. «Что будет завтра, будем смотреть завтра», отметил Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в транспорте Казани система кодов была внедрена в ноябре. Процесс сопровождался множеством конфликтов между сотрудниками общественного транспорта и пассажирами.