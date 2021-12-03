Женева, Швейцария, 3 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан сказала, что, хотя новый вариант коронавируса «Омикрон» оказался очень трансмиссивным, правильнее всего будет не бояться, а грамотно подготовиться и не паниковать, сообщает 3 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

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ВОЗ призвала страны усилить работу здравоохранения и увеличить темпы вакцинации людей для борьбы с новым штаммом. Отмечается, что новые ограничения могут помочь выиграть какое-то время, но опрометчиво полагаться только на них.

«Как сильно мы должны беспокоиться? Мы должны подготовиться и действовать осторожно, а не паниковать, потому что по сравнению с прошлым годом ситуация изменилась», — сказала Сваминатан.

Напомним, что новый штамм коронавируса был выявлен в конце ноября на территории Южной Африки. По данным специалистов, вирус имеет более 30 мутаций, которые могут свидетельствовать о его высокой трансмиссивности и возможной устойчивости к действующим вакцинам.

ВОЗ по итогам экстренного заседания 26 ноября признала новый штамм коронавируса «вызывающим обеспокоенность».