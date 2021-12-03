Москва, 3 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Правительство разработает план борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «Омикрон». Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории России нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — говорится в документе.

Особое внимание правительству поручено обратить на повышение эффективности тест-систем для диагностики и раннего выявления нового штамма вируса, а также вакцин, используемых для профилактики инфекции.

Также должно быть обеспечено проведение мониторинга ситуации в потенциальных очагах коронавирусной инфекции и наблюдение за лицами, входящими в группу риска.

Кроме этого, правительству поручено обеспечить поддержание повышенной готовности инфраструктуры системы здравоохранения, предусмотрев разворачивание дополнительных инфекционных коек, оснащение их необходимым оборудованием, формирование запаса медицинских изделий, лекарственных препаратов, кислорода, реактивов для функционирования лабораторных служб, расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты.

Доклад о проделанной работе правительство должно представить до 7 декабря.