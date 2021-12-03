Свердловский замгубернатора не увидел проблем с вакцинами от COVID-19
Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Свердловской области есть все имеющиеся в России вакцины от COVID-19. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.
Yarregion.ru
Вакцина «Спутник V»
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Он отметил, что 3 декабря регион получил партии «Ковивака» и «ЭпиВакКороны». Будут и ещё поступления. Также широко представлены препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».
Как сообщало ИА REGNUM, всего на Урале привились уже более половины жителей.