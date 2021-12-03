Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Свердловской области есть все имеющиеся в России вакцины от COVID-19. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

Yarregion.ru Вакцина «Спутник V»

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Он отметил, что 3 декабря регион получил партии «Ковивака» и «ЭпиВакКороны». Будут и ещё поступления. Также широко представлены препараты «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, всего на Урале привились уже более половины жителей.