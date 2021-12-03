Москва, 3 декабря, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Информации о том, чтобы российское руководство вело подготовку к переговорам с украинском президентом Владимиром Зеленским, пока не поступало, сообщил 3 декабря журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир путин

Ушаков «Что касается вопроса о контакте с Зеленским, то я не слышал о том, что ведётся непосредственная подготовка к такому контакту, я об этом не знаю».

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Напомним, украинское руководство не первый месяц комментирует возможные переговоры Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. В Киеве говорят, что готовы ко встрече, в Москве указывают украинской стороне на фиаско с Минскими соглашениями.