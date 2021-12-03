Екатеринбург, 3 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 привиты уже больше половины населения. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

Sevdz.ru Вакцина «Спутник V»

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В числе лидеров он назвал Екатеринбург. Всего в регионе половина граждан привиты на территории 18 муниципальных образований. Ещё 11 муниципалитетов относятся к числу отстающих.

С ростом числа вакцинированных от ковида он связал снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Тенденция к снижению отмечается в последние дни.