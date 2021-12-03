Рига, 3 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Между первой и второй дозами вакцины от коронавируса Covid-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет в Латвии будет действовать пауза длиной в три месяца.Об этом заявила руководитель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска, сообщил местный портал rus.tvnet.lv.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

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По ее словам, решение принято из осторожности с учетом возможных побочных эффектов, а также появления нового штамма«Омикрон».

Профессор Завадска подчеркивает, что серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации от коронавирусавозникают редко. Однако у подростков встречается такой редкий побочный эффект, как миокардит (воспаление сердечной мышцы), и перикардит, хотя данных о таких случаях у детей в возрасте от пяти до 11 лет нет.

По словам эксперта, у увеличенного интервала есть еще одно преимущество — защита, обеспечиваемая вакциной, становится еще выше.

Тем не менее, отмечает издание, решение врачей и вирусологов Латвии выглядит радикально отличающимся от соответствующей рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам, которое одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет и утвердило интервал между дозами в три недели.