Москва, 3 декабря, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом 3 декабря сообщает Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следы на мокром снегу

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Так, ожидается сильный ветер с 20:00 3 декабря до 20:00 4 декабря. По данным синоптиков, порывы будут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, до 3:00 4 декабря ожидается налипание мокрого снега, а до 12:00 5 декабря — гололедица.

Схожая ситуация наблюдается и в Московской области, там также будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности.