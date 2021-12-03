Казань, 3 декабря, 2021, 16:16 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 4 270 372 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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За прошедший день в регионе проведено 12 096 исследований на коронавирус. Осуществляют обследования в 22 лабораториях республики.

В Татарии численность населения на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии пассажиров, прилетевших их стран с риском завоза нового штамма коронавируса, в обязательном порядке тестируют на COVID-19.

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