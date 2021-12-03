Казань, , 15:59 — REGNUM В Татарии только 78 908 человек прошли повторную вакцинацию от коронавируса. Данное количество оставляет желать лучшего, заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Вакцинация PublicDomainPictures

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Из 80% взрослого населения, которые планируется привить от COVID-19, иммунизацию прошли 67%. Всего вакцинировано по состоянию на 3 декабря 2 млн 53 тыс. 827 человек, прирост за сутки составил 6135 жителей. Из них вторую дозу вакцины получили 1 млн 591 тыс. 425 человек, добавил спикер.

По данным республиканского Роспотребнадзора, медленными темпами в Татарии идет прививочная кампания против гриппа. Из запланированных 2 млн 335 тыс. 191 человека вакцинировались только 685 тыс. 144 жителей (29%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 3 декабря зарегистрировали 38 760 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 236 человек.

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