Таллин, 3 декабря, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Правительство Эстонии в своем стремлении к введению ковид-ограничений не замечает, что демонстрирует двойственность принимаемых решений. Об этом говорится в редакционной статье издания национал-консерваторов ЭстонииUued uudised.

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Издание утверждает, что «правительство убивает кафе и спортивные клубы, но делает еще одно исключение для гламурного мероприятия с тысячами посетителей». Так, на своем заседании в четверг, 2 декабря, кабинет министров страны посчитал финал шоу телеканала TV3 «Эстония ищет суперзвезду» в концертном залеSaku Suurhall«событием с большим социальным воздействием», благодаря чему 12 декабря можно будет запустить на мероприятие до 3 000 зрителей.

Недовольство национал-консерваторов вызвало объяснение решения правительством — там посчитали, что телепрограмма существенно повлияла на культуру страны за 14 лет своего существования и семь сезонов трансляций.

Месяц назад кабинет министров под таким же предлогом вывел из-под ковид-ограничений международный кинофестиваль «Темные ночи», посчитав его событием национального интереса, напомнилUued uudised.

В то же время, возмущается издание, ковид-ограничения жестко применяются к десяткам спортивных клубов и сотням предприятий общественного питания по всей Эстонии, которые «попадают на карандаш» полиции, если не соответствуют требованиям правительства.