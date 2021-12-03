Подгорица, 3 декабря, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В Черногории 60,4 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 56,4 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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276 240 человек, или 44,6 процента, получили первую дозу вакцины, а 257 998 человек, или 41,6 процента от общей численности населения, получили вторую дозу.

В Черногории 601 человек получил первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 714 человек прошли ревакцинацию.

На данный момент 50 806 человек получили третью дозу вакцины, а 1580 — за последние 24 часа.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.