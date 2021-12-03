Донецк, 3 декабря, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Проект заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия на линии соприкосновения в Донбассе, разработали Донецкая и Луганская Народные Республики. Об этом заявил пресс-секретарь делегации ДНР на минских переговорах Владислав Московский, сообщает 3 декабря телеграм-канал делегации ДНР.

Vladimir Yaitskiy Донецк

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Украина идёт на конфликт — все новости»

Проект направлен на согласование участникам контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В неё предусмотрены механизмы обеспечения реализации мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года, отметил он.

«В заявлении предусмотрены конкретные шаги по возврату Украины к исполнению данных договорённостей», — указано в сообщении.

По словам Московского, Киев должен официально опровергнуть заявление командования Вооружённых сил Украины (ВСУ) о том, что солдатам разрешено открывать огонь по своему усмотрению. Также необходимо как можно скорее запустить механизм верификации и предотвращения нарушений, обеспечить неотвратимость наказания за них.

Пресс-секретарь делегации ДНР подчеркнул, что ситуация дошла до критической отметки из-за бездействия Киева на переговорах и нарастающей агрессии ВСУ в отношении Донбасса. Эскалацию нужно прекратить дипломатией, этому поможет принятие предложенного заявления.

На заседании подгруппы по безопасности 7 декабря предложение ДНР и ЛНР предварительно проработают.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев перешёл все разумные границы, так как обстрелы мирных жителей и объектов в Донбассе продолжаются.

Читайте также: Действия Украины в Донбассе вышли за все разумные границы — Грызлов