Москва, , 10:25 — REGNUM Электронное голосование — следствие прогресса, в будущем весь мир перейдёт на этот формат. Об этом зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в опубликованном 28 сентября интервью RT.

Дмитрий Медведев Government.ru

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«Электронное голосование — это новая штука. По моему глубокому убеждению, рано или поздно голосование во всём мире перейдёт в онлайн. Просто невозможно остановить прогресс», — подчеркнул Медведев.

Он отметил, что вопрос заключается в верификации результатов голосования, в этом направлении государству есть, над чем работать. Люди должны верить в итоги голосования онлайн, но без сомнения за ним — будущее.

В ближайшей обозримой перспективе, добавил заместитель главы Совбеза, российские граждане должны иметь возможность голосовать и традиционно, и онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путинна встрече с руководителями думских партий заявил, что развитие электронного голосования в стране неизбежно.

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